Borja Valero via dall’Inter?/ Calciomercato, il centrale ai saluti: torna in Spagna?

Siamo ancora ben lontani dalla finestra di giugno del calciomercato, ma pure in casa Inter già vi sono alcuni giocatori che paiono pronti a fare le valigie. Uno di questi potrebbe essere Borja Valero, via dall’Inter già per la finestra estiva e ufficialmente in scadenza di contratto per il 30 di giugno. Il centrale ex Fiorentina infatti non pare rientrare più nei piani della società nerazzurra che dunque non dovrebbe proporre un rinnovo di contratto allo stesso giocatore, dopo ben tre stagioni passate a Milano. Stando alle ultime voci di calciomercato raccolte da Tuttosport l’addio tra le parti pare inevitabile e anzi già si stanno delineando alcuni scenari futuri per lo stesso Borja Valero.

BORJA VALERO VIA DALL’INTER, TORNA IN SPAGNA?

Stando al quotidiano torinese infatti Borja Valero andrà via dall’Inter a fine stagione e potrebbe dunque fare ritorno in Spagna, dove presumibilmente potrebbe chiudere la carriera. Dopo tanto tempo quindi, per il centrale nativo di Madrid sarebbe ora di tornare a casa, quando la carta d’identità già recita 35 anni compiuti a gennaio. Nel frattempo pare che l’Inter sia già alla ricerca di un suo sostituto, a conferma del fatto che il giocatore non rimarrà a lungo con i colori nerazzurri. Nel mirino del club milanese al momento vi sarebbero profili come quello di Castrovilli e De Paul oltre che Arthur: in questo settore dello schieramento poi sono sicuri di rimanere ancora alla corte di Conte nella prossima stagione Eriksen, Barella e Brozovic.



