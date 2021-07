Boro Boro e Cara, “Que Tal”/ Video, un cambio di passo (Battiti Live 2021)

Boro Boro e Cara la nuova generazione della musica italiana al Battiti Live 2021

Boro Boro e Cara si esibiranno con Que Tal a Battiti Live. Negli ultimi anni la musica ha subito notevoli cambiamenti, e rispetto al passato abbiamo assistito ad una vera e propria apertura mentale, e non solo, a culture che solo fino a qualche decennio fa appartenevano a piccole nicchie. Tra tutte la cultura del rap o della trap hanno permesso a molti giovani promettenti, ma sconosciuti di mettersi in mostra e di esternare attraverso la musica il proprio pensiero ed il proprio talento. È questo sicuramente il caso di Boro Boro, rapper classe 96′, di Torino, che ha avuto la sua grande chance nel 2019 con l’inedito “Lento”.

La rappresentante di lista, "Vita"/ Dopo Sanremo il boom, un cammino inarrestabile

Da quel momento per il giovane torinese è iniziata la sua ascesa e il suo viaggio nel panorama della musica italiana e non con tanti riconoscimenti e premi, tra cui il doppio disco di platino. Lo scorso giugno, il rapper è ritornato con la nuova hit “Quel tal” insieme appunto alla cantante Cara, un’altra grande rivelazione della musica. Cara è un’artista ventenne, di origini lombarde, anche lei debuttante nel 2019 con il brano “Mi serve”. Il successo vero e proprio arriverà con la collaborazione con Fedez con il brano “Le feste di Pablo”. Successivamente pubblica altri due brani: Lentamente e nel 2021 Il primo bacio.

Battiti Live 2021, 2a puntata/ Diretta Italia1 e scaletta: balletto della Gregoraci

Boro Boro e Cara, la nuova hit “Quel tal”

Insomma, Boro Boro e Cara rappresentano la nuova generazione, sia anagraficamente, sia per nuovi genere, che avanzano tra i giganti della musica. Il loro è un genere musicale giovane, che trasmette energia, il quale piace ai più giovani e che lentamente sta conquistando anche fasce d’età diverse. Non è un caso che i brani dei due artisti siano ascoltati molto spesso per radio o negli eventi.

La nuova hit “Quel tal” letteralmente significa “Come va?”, ma dietro a quello che potrebbe sembrare il classico tormentone estivo dal significato banale e scontato, c’è un testo ricercato, ben articolato e con un significato ben preciso. “‘Que Tal’ significa ‘Come va?’ ed è un’espressione che si usa in strada quando si incontra qualcuno. Ma è una specie di automatismo, spesso e volentieri non ci si interroga veramente su come stia la persona che abbiamo appena incrociato. Il brano che ho realizzato con Cara racconta invece di una vera storia d’amore in cui sono protagonisti due ragazzi che si amano per davvero” come ha spiegato il rapper.

Alessandra Amoroso a Battiti Live 2021/ Dopo il tormentone estivo, nuovo album e il concerto a San Siro

Non solo nuova musica con stili più ritmici, ma anche ricerca di testi che raccontato storie vere e che arrivano al pubblico. Inoltre, il brano evidenzia l’amore del cantante per la Spagna e per Barcellona. Con questo nuovo brano, i due ragazzi si stanno facendo largo nelle classifiche e iniziano a registrare tanti sold out nelle date del loro tuor.

Video, “Que tal” di Boro Boro e Cara





© RIPRODUZIONE RISERVATA