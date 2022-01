Borotalco, 40 anni fa il film cult di Verdone/ Dalle musiche al nome: le curiosità

Compie 40 anni il film cult di Carlo Verdone, “Borotalco”. Il capolavoro della commedia italiana interpretato dall’immenso artista romano, usciva esattamente 4 decadi fa, precisamente il 22 gennaio del 1982. Numerose le curiosità sulla pellicola, a cominciare dal nome scelto, decisamente non usuale, nato da un’osservazione che Verdone fece ad Eleonora Giorgi, altra attrice presente nel cast, descrivendole la trama al telefono, e definendo la stessa pellicola «leggera come una nuvola, come borotalco». Tra l’altro il nome fu anche oggetto di un contenzioso con la Manetti & Roberts, azienda che produceva proprio il borotalco, ma alla fine si risolse in un nulla di fatto.

Gli artisti che hanno partecipato alla realizzazione di quest’opera cult sono svariati e fra i più quotati troviamo Angelo Infanti, che interpretò il mitico Manuel Fantoni, ruolo che inizialmente era stato affidato a Vittorio Gassman. Presente anche un giovanissimo Christian De Sica, ma anche Moana Pozzi, attrice di film vietati ai minori, quindi Enrico Papa, Roberta Manfredi e molti altri.

IL FILM BOROTALCO COMPIE 40 ANNI: I NUMEROSI PREMI RICEVUTI NEL 1982

Come dimenticarsi poi delle musiche di Borotalco, scritte da Lucio Dalla, e a riguardo c’è un simpatico aneddoto con protagonista Carlo Verdone: l’attore ha infatti dichiarato durante un’intervista che prima dell’uscita della pellicola vennero stamparti dei manifesti del film con il nome di Lucio Dalla a caratteri cubitali e quello di Verdone invece scritto in minuscolo; una cosa che fece arrabbiare lo stesso cantautore, che poi tornò sui suoi passi dopo aver visionato il prodotto finale e l’omaggio che gli era stato riservato.

Numerosi i premi ricevuti da Borotalco, a cominciare dal David di Donatello del 1982 per il ruolo di miglior attrice ad Eleonora Giorgi, quindi miglior film, miglior attore protagonista a Carlo Verdone, miglior attore non protagonista a Angelo Infanti, e miglior colonna sonora a Lucio Dalla e Fabio Liberatori. Sempre nello stesso anno Borotalco ottenne anche il Nastro d’Argento per miglior attrice (Eleonora Giorgi) e miglior colonna sonora (Lucio Dalla e Fabio Liberatori).



