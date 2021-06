Borotalco/ Video, su Rete 4 il film di e con Carlo Verdone (oggi, 17 giugno)

Borotalco va in onda oggi, 17 giugno, su Rete 4 alle 16.40. È uno dei primi grandi successi firmati da Carlo Verdone. Regista e interprete principale è Carlo Verdone stesso, uno dei grandi autori del genere commedia. L’anno di produzione è il 1982. Gli interpreti principali oltre a Verdone sono: Eleonora Giorgi, Christian De Sica, Angelo Infanti, Isa Gallinelli, Roberta Manfredi. Angelo Infanti e Carlo Verdone avevano già recitato insieme nel film Bianco Rosso e Verdone. La colona sonora è firmato dal compianto Lucio Dalla, ma ci sono anche brani degli Stadio. Il brano dei titoli di coda è L’ultima luna.

Borotalco, la trama

Borotalco narra le vicende di due giovani venditori porta a porta:Nadia e Sergio, lei spigliata, intraprendente, è fidanzata con Cristiano e ha una passione sfegatata per Lucio Dalla, lui timido e impacciato, è fidanzato con Rossella ed è ossessionato dal rude suocero. Considerando il successo professionale di Nadia, Sergio decide di contattarla per cercare di carpirne i segreti del suo operato. Si danno appuntamento a casa di un architetto, un certo Manuel Fantoni.

Lei, ritarda, in quanto impegnata ad acquistare il biglietto per il concerto del suo beniamino Lucio Dalla e Sergio si intrattiene con l’affascinante quanto misterioso padrone di casa il quale gli racconta le avventure della sua vita da single al limite della decenza e delle sue conoscenze illustri.

In realtà, il signore altro non è che un truffatore che ama inventarsi storie assurde. Giunge la polizia e lo arresta con l’accusa di truffa e chiamandolo con il suo vero nome. Una serie di vicissitudini grottesche convincono Sergio a spacciarsi per il falso architetto all’arrivo di Nadia, dalla quale rimane fortemente colpito. L’attrazione è tale da spingerlo a raccontargli di essere amico del grande Lucio Dalla, sperando così di conquistarla. Sergio comprende di ritrovarsi a vivere situazioni troppo complicate e infatti nel mentre si ritrova a cena con Nadia a casa del Fantoni irrompono la fidanzata e il suocero.

La ragazza delusa subisce un incidente e viene ricoverata in ospedale dove Sergio si presenta chiedendole di perdonarlo per affrontare un futuro insieme. Sergio e Nadia si sposano con i rispettivi vecchi partner ma non sono felici. Un giorno si ritrovano e cominciano a raccontarsi nuovamente e scoprono di essere ancora innamorati.

