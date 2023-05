BORROMINI E BERNINI. SFIDA ALLA PERFEZIONE/ La straordinaria stagione del Barocco

Roma, la sua bellezza e il genio della visionarietà. Arriva nelle sale italiane solo il 15, 16 e 17 maggio il documentario Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione diretto da Giovanni Troilo, su soggetto di Luca Lancise, prodotto da Sky e Quoiat Films e distribuito da Nexo Digital all’interno della stagione della Grande Arte al Cinema.

Laura Morante: "Nanni Moretti mi ha ferita"/ "Non me la sento di recitare con lui"

Il documentario del regista di Frida. Viva la vida, Le Ninfee di Monet. Un incantesimo di acqua e luce e Power of Rome racconta la rivoluzione architettorica di un genio solitario che ha mutato per sempre l’aspetto della nostra Capitale attraverso una sfida personale alle convenzioni e ai pregiudizi, con l’umiltà di apprendere dal passato per inventare il futuro, con il coraggio di portare avanti un’idea pagandone il prezzo fino in fondo.

Ruby Red III/ Trama del film fantasy oggi 14 maggio su Italia 1

Riconoscibile e a dir poco eccentrico, lo stile di Borromini è distante da qualsiasi collega contemporaneo e brilla per la sua austera autorità spirituale. Ma non c’è solo questo. Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione pone l’accento sulla rivalità artistica più nota di sempre, nonchè sulla rivalità di Borromini con sè stesso. La narrazione coinvolge lo spettatore anche grazie all’interpretazione degli attori Jacopo Olmo Antinori, Pierangelo Menci e Antonio Lanni e agli interventi di esperti di caratura: in ordine sparso il critico d’arte e regista Waldemar Januszczak, l’architetto e accademico Paolo Portoghesi, il prof. della Cornell University di Roma Jeffrey Blanchard, il professore associato presso l’Università di Camerino Giuseppe Bonaccorso, la curatrice e critica d’arte Aindrea Emelife, la Professoressa di Storia dell’arte medievale e moderna alla American University di Roma Daria Borghese. Infine, impossibile non citare la straordinaria colonna sonora firmata dal compositore e pianista Remo Anzovino.

I pionieri dell'Alaska/ Su Rete 4 oggi 14 maggio il western di Jesse Hibbs

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA