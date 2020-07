BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari arrivano le trimestrali (27 luglio 2020)

A PIAZZA AFFARI ARRIVANO LE TRIMESTRALI

La settimana inizia con non molti dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 10:00 sapremo la lettura finale dell’Indice Ifo sulla situazione economica tedesca relativo al mese di luglio. Alle 14:30 sarà la volta degli ordinativi di beni durevoli negli Stati Uniti a giugno. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza a un anno. Dalla Germania è attesa anche la trimestrale di SAP. A Piazza Affari arriveranno invece quelle di Italgas, Moncler, Caltagirone Editore, Piaggio, Sogefi e Molmed. Stacca il dividendo, invece, Rai Way.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,85% a 20.075 punti. Nessun titolo ha terminato la seduta in rialzo. Saipem ha chiuso in pareggio, mentre hanno contenuto le perdite sotto il mezzo percentuale solamente Banco Bpm (-0,1%), Poste Italiane (-0,5%) e Telecom Italia (-0,5%). Nexi ha fatto peggio di tutti con un -6,1%. Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Atlantia (-3,e%), Buzzi (-3%), Diasorin (-3,9%), Ferrari (-3%), Pirelli (-4,3%) e Unipol (-4,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 144 punti base.

