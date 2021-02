BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari attesi i risultati di Enel (4 febbraio 2021)

A PIAZZA AFFARI ATTESI I RISULTATI DI ENEL

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:00 toccherà ai prezzi import ed export della Spagna a dicembre. Alle 10:00 verrà diffuso il bollettino economico della Bce. Alle 11:00 sarà la volta delle vendite al dettaglio in Europa a dicembre. Alle 13:00 sono attese le decisioni di politica monetarie della Bank of England. Alle 14:00 toccherà all’inflazione tedesca di gennaio. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione insieme al costo del lavoro e alla produttività del quarto trimestre 2020. Alle 16:00 conosceremo gli ordini all’industria e quelli di beni durevoli negli Usa nel mese di dicembre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato francesi con scadenza fino al 2052 e spagnoli con durata fino a 20 anni. Da Wall Street si attende la trimestrale di Philip Morris, dalla Francia quella di Dassault Systemes, dalla Germania quella di Deutsche Bank, dalla Svizzera quella di Roche e dall’Olanda quella di Shell.

A Piazza Affari, invece, sveleranno i loro conti Enel e Cementir. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,09% a 22.527 punti. Sul listino principale si è messa in luce Poste Italiane con un +7,1%. Superiori ai quattro punti percentuali anche i rialzi di A2A (+5,2%), Atlantia (+6,1%), Banca Mediolanum (+4,3%), Bper (+5,6%), Enel (+4,3%), Intesa Sanpaolo (+4,3%), Mediobanca (+4%), Unicredit (+4,2%) e Unipol (+5,1%). Ferrari ha fatto peggio di tutti con un -3,6%. Chiusura in rosso anche per Diasorin (-1,6%), Exor (-0,1%), Recordati (-0,3%) e Stm (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 103 punti base.



