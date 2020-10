BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari aumento di capitale di Bper (5 ottobre 2020)

A PIAZZA AFFARI AUMENTO DI CAPITALE DI BPER

La settimana comincia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 9:45 arriverà la lettura finale dell’Indice PMI dei servizi in Italia relativa a settembre. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 14:30 conosceremo le vendite al dettaglio in Europa a luglio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza aprile 2021. A Piazza Affari prende il via l’aumento di capitale di Bper.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso con un +0,01% a 19.064 punti. Sul listino principale si è messo in evidenza Banco Bpm con un +5,4%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,2%), Banca Mediolanum (+1,3%), Hera (+1,7%), Mediobanca (+1,7%), Saipem (+3,7%), Telecom Italia (+1,2%) e Tenaris (+2,3%). Nexi ha fatto peggio di tutti con un -3,1%. Male anche Bper (-2,7%), Ferrari (-1%), Leonardo (-1,1%), Pirelli (-1,4%), Stm (-1,1%) e Unipol (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 132 punti base.

