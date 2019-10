BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari debutta Cyberoo (7 ottobre 2019)

A PIAZZA AFFARI DEBUTTA CYBEROO

La nuova settimana inizia con pochi dati macroeconomici in agenda. Alle 8:00 sapremo l’ammontare degli ordini all’industria tedesca nel mese di agosto. Alle 10:00 l’Istat diffonderà la nota mensile sull’andamento dell’economia italiana. A Piazza Affari, sull’AIM Italia, debutterà Cyberoo, società specializzata nella cybersecurity per le aziende. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,75% a 21.470 punti. Sul listino principale bene Stm (+3,2%) e Diasorin (+2,9%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,6%), Campari (+1,8%), Enel (+1,7%), Eni (+1%), Ferrari (+1,8%), Fineco (+1,2%), Hera (+1,5%), Moncler (+1,3%), Snam (+1,1%) e Terna (+1,4%). Banco Bpm ha fatto peggio di tutto con un -5,6%. Male anche Ubi Banca (-2,6%), Pirelli (-2%), Recordati (-1,4%), Unipol (-1%) e UnipolSai (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 151 punti base.

