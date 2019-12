BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari debutta NVP (5 dicembre 2019)

A PIAZZA AFFARI DEBUTA NVP

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, contraddistinta anche dall’avvio della riunione dell’Opec chiamata a discutere dei tagli alla produzione di petrolio, oltre che dall’Ecofin. Alle 8:00 conosceremo gli ordini all’industria tedesca del mese di ottobre. Alle 9:00 toccherà all’inflazione spagnola di novembre. Alle 11:00 sapremo l’andamento del Pil del terzo trimestre e delle vendite al dettaglio del mese di ottobre a livello europeo. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, oltre che quello sul saldo della bilancia commerciale a ottobre. Alle 16:00 toccherà agli ordinativi di beni durevoli, sempre con riferimento a ottobre. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino al 2048 e di titoli di stato francesi con durata fino al 2060. Da Wall Street arriverà invece la trimestrale di Tiffany.

A Piazza Affari, sull’Aim, farà il suo debutto NVP, azienda operativa nel campo del broadcasting. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,31% a 23.034 punti. Sul listino principale bene Buzzi (+3,4%) e Banco Bpm (+3%). Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Atlantia (+2,4%), Azimut (+2,2%), Intesa Sanpaolo (+2%), Saipem (+2,2%), Stm (+2,3%), Juventus (+2,9%), Tenaris (+2,1%) e Ubi Banca (+2,5%). Ha terminato la seduta in rosso solamente Nexi con un -0,4%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA