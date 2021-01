BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari debutta Stellantis (18 gennaio 2021)

A PIAZZA AFFARI DEBUTTA STELLANTIS

La settimana inizia sostanzialmente senza dati macroeconomici rilevanti in diffusione. Da segnalare solamente l’inflazione di dicembre in Italia che verrà comunicata alle 10:00. Wall Street sarà chiusa per il Martin Luther King’s Day. A Piazza Affari fa il suo debutto Stellantis, che prende il posto naturalmente di Fca. Staccano il dividendo Enel e Snam. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,13% a 22.381 punti. Sul listino principale si è messa in luce Banca Mediolanum con un +2,2%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Banca Generali (+0,7%), Buzzi (+0,2%), Campari (+0,1%), Diasorin (+0,1%), Enel (+0,3%), Inwit (+0,3%), Nexi (+0,1%) e Terna (+0,1%). Prysmian ha fatto peggio di tutti con un -4,4%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Cnh Industrial (-2,1%), Fca (-4,3%), Ferrari (-2,6%), Pirelli (-2,3%), Saipem (-2,8%), Tenaris (-4,2%), e Unipol (-2,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 114 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA