BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari debutta UCapital24 (19 novembre 2019)

A PIAZZA AFFARI DEBUTTA UCAPITAL24

Pochi i dati macroeconomici rilevanti previsti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 10:00 l’Istat comunicherà ordini e fatturato dell’industria nel mese di settembre. Alle 14:30 conosceremo invece il numero di nuovi cantieri residenziali avviati a ottobre negli Stati Uniti. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a nove mesi. A Piazza Affari ci sarà il debutto sull’Aim di UCapital24, social network finanziario. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,54% a 22.463 punti. Sul listino principale bene Bper (+1,2%) e Diasorin (+1,3%). Ferragamo e Mediobanca hanno fatto peggio di tutti con un -3,1%. Male anche Cnh Industrial (-2,7%), Fca (-2,8%), Leonardo (-2,1%), Saipem (-2,7%) e Tenaris (-2,2%). Superiori al punto percentuale anche le perdite di Azimut (-1,4%), Buzzi (-1,1%), Exor (-1,5%), Ferrari (-1,2%), Recordati (-1,9%), Unipol (-1,6%) e UnipolSai (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 163 punti base.

