BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari giornata di dividendi (19 aprile 2021)

A PIAZZA AFFARI GIORNATA DI DIVIDENDI

La settimana inizia di fatto senza dati macroeconomici rilevanti in agenda, eccezion fatta per la produzione nelle costruzioni a livello europeo di febbraio in diffusione alle 11:00. Prende il via oggi il collocamento dei nuovi Btp Futura con scadenza a 16 anni. In programma anche l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a un anno. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Cocacola Company, mentre a Piazza Affari quelle di Gismondi, Neurosoft e Renergetica. Staccano il dividendo Banco Bpm, Campari, Cnh Industrial, Stellantis, Piaggio, Unicredit, Maire Tecnimont, BasicNet e Banco di Desio e Brianza.

SPY FINANZA/ Pmi, le vittime del Piano Biden di cui non si parla

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,88% a 24.744 punti. Sul listino principale Cnh Industrial ha fatto meglio di tutti con un +2,6%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+2,3%), Buzzi (+1,7%), Diasorin (+1,5%), Moncler (+2,1%), Pirelli (+1,9%), Prysmian (+1,5%), Stellantis (+1,5%) e Unipol (+2,3%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -1,5%. Chiusura in rosso anche per Amplifon (-0,2%), Azimut (-0,1%), Bper (-0,1%), Eni (-0,1%), Inwit (-0,7%), Nexi (-0,5%) e Tenaris (-0,3%).

