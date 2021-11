BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari giornata di dividendi (22 novembre 2021)

A PIAZZA AFFARI GIORNATA DI DIVIDENDI

La settimana per Piazza Affari inizia sostanzialmente senza dati macroeconomici rilevanti in agenda. Oggi staccano il dividendo Banca Generali, Banca Mediolanum, Fineco, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Poste Italiane, Recordati, Tenaris eTerna. Da segnalare anche il Capital Markets Day di Eni che dovrebbe fornire dei dettagli in più circa il progetto di IPO di R&R, la newco con il gruppo del cane a sei zampe intende valorizzare le attività retail e rinnovabili.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,17% a 27.337 punti. Sul listino principale si è messa in luce Telecom Italia con un +3,6%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Banca Generali (+0,6%), Diasorin (+2,4%), Ferrari (+2,2%), Interpump (+0,8%), Inwit (+1,8%), Recordati (+2,7%) e Stm (+0,8%). Unicredit ha fatto peggio di tutti con un -4,1%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i ribassi di A2A (-1,7%), Atlantia (-2,2%), Azimut (-1,5%), Banco Bpm (-2,6%), Bper (-2,7%), Cnh Industrial (-1,6%), Eni (-2,1%), Generali (-1,7%), Intesa Sanpaolo (-3,4%), Leonardo (-3,5%), Saipem (-3,1%), Stellantis (-2,5%) e Tenaris (-2,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 120 punti base.

