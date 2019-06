BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari giornata di dividendi (24 giugno 2019)

A PIAZZA AFFARI GIORNATA DI DIVIDENDI

La settimana inizia con pochissimi dati macroeconomici rilevanti, il più importante dei quali è l’Indice Ifo relativo all’economia tedesca per il mese di giugno, che verrà diffuso alle 10:00. Per Piazza Affari quella di oggi è una giornata di dividendi. Sul listino principale staccano la cedola Exor, Hera, Poste Italiane, Prysmian, Snam e Terna. In pagamento anche i dividendi delle azioni risparmio di Telecom Italia e, tra gli altri, quelli di Acea, Autogrill e Unieuro. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,13% a 21.388 punti. Sul listino principale Telecom Italia è salita del 3,4%. Bene anche Fineco (+2,6%), Bper (+1,7%), Eni (+1,7%), Prysmian (+1,1%), Banca Generali (+1%) e Tenaris (+1,1%). Atlantia ha invece fatto peggio di tutti con un -4,3%. Male anche Amplifon (-3,1%), Buzzi (-2,1%), Diasorin (-2,4%), Juventus (-1,75), Leonardo (-1,4%), Cnh Industrial (-1,3%) e Saipem (-1%).

