BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari giornata di dividendi (26 aprile 2021)

Non ci sono molti dati macroeconomici rilevanti in agenda in questo primo giorno della settimana. Alle 9:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione di marzo in Spagna. Alle 10:00 toccherà all’Indice IFO sull’economia tedesca relativo al mese di aprile. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno gli ordini dei beni durevoli di marzo, mentre alle 16:30 l’Indice sul settore manifatturiero elaborato dalla Fed di Dallas. In giornata è in programma l’emissione di titoli di stato tedeschi a un anno. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Mediaset, Bialetti, Intek Group, Pierrel, Iniziative Bresciane e Leone Film Group. In programma anche lo stacco dei dividendi di Creval, Banca Profilo, Coima Res, Covivio, Saes Getters, Comer Industries e Italian Wine Brands. Dall’Olanda arriverà la trimestrale di Philips.

LEONARDO-HENSOLDT/ L'asse con Berlino che contrasta il dominio francese nella Difesa

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,05% a 24.386 punti. Sul listino principale si è messa in luce Poste Italiane con un +2,3%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+0,6%), Bper (+0,5%), Cnh Industrial (+0,7%), Pirelli (+0,8%), Poste Italiane (+2,3%), Prysmian (+1,5%), Stm (+1,5%) e Unipol (+0,6%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -4%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Buzzi (-0,6%), Campari (-0,6%), Diasorin (-0,9%), Eni (-0,6%), Inwit (-1%), Italgas (-0,9%), Recordati (-1%), Saipem (-1,4%), Snam (-0,7%) e Terna (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 104 punti base.

