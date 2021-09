BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari i dividendi di Eni e Stm (20 settembre 2021)

A PIAZZA AFFARI STACCANO IL DIVIDENDO ENI E STM

La nuova settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione in Germania ad agosto. Alle 10:00 l’Istat renderà noto il dato sui prezzi delle abitazioni nel secondo trimestre dell’anno. Alle 16:00 dagli Usa arriverà l’Indice NAHB relativo al settore immobiliare. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 11 mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di ABP Novicelli, Comal, Digital360, Digitouch, G Rent, Neurosoft, Olidata, Portobello, Reevo, Tps, Trendevice e Websolute. Staccano invece il dividendo Eni, Stm, Piaggio e Sesa.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,98% a 25.709 punti. Sul listino principale si è messa in luce Atlantia con un +3,1%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di A2A (+0,7%), Campari (+1,3%), Diasorin (+1%), Inwit (+1,1%), Italgas (+1%), Moncler (+2,5%), Nexi (+0,9%) e Telecom Italia (+1,4%). Stellantis ha fatto peggio di tutti con un -3,4%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Recordati (-2,4%), Stm (-2,7%) e Tenaris (-3,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 99 punti base.

