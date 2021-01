BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari il piano industriale di Hera (13 gennaio 2021)

A PIAZZA AFFARI IL PIANO INDUSTRIALE DI HERA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 si comincia con l’indice dei prezzi all’ingrosso tedeschi relativi al mese di dicembre. Alle 10:00 sarà la volta della produzione industriale italiana di novembre, mentre un’ora più tardi si conoscerà quella aggregata a livello europeo. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’inflazione di dicembre, mentre alle 16:30 toccherà alla variazione settimanale delle scorte di petrolio. Alle 20:00 sarà diffuso il Beige Book della Fed. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di Bund a 5 anni. A Piazza Affari si attende la trimestrale di Unieuro, oltre che il piano industriale triennale di Hera.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,33% a 22.646 punti. Sul listino principale si è messa in luce Banca Mediolanum con un +3,6%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+2,2%), Buzzi (+1,7%), Cnh Industrial (+1%), Eni (+0,8%), Fca (+2%), Fineco (+1,9%), Leonardo (+1,8%), Mediobanca (+0,9%), Pirelli (+3,3%), Saipem (+0,5%), Stm (+0,9%) e Tenaris (+2,9%). Prysmian ha fatto peggio di tutti con un -6%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di A2A (-2%), Enel (-1,6%), Hera (-1%), Inwit (-2,6%), Italgas (-1,9%), Moncler (-2%), Nexi (-2,6%), Poste Italiane (-1,7%), Snam (-1,8%), Telecom Italia (-3%) e Terna (-2,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 113 punti base.



