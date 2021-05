BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari la trimestrale di Intesa (5 maggio 2021)

A PIAZZA AFFARI LE TRIMESTRALI DI INTESA E STELLANTIS

Non mancano alcuni dati macroeconomici in agenda nella giornata di oggi. Alle 9:00 conosceremo il tasso di disoccupazione spagnolo di aprile. Alle 9:45 sarà diffusa la lettura finale dell’Indice PMI dei servizi di aprile in Italia. Analogo dato verrà poi comunicato con riferimento alla Francia (ore 9:50) e alla Germania (ore 9:55). Alle 10:00 avremo la lettura finale degli indici PMI dei servizi e composito dell’Europa. Alle 15:45 saranno diffusi analoghi dati con riferimento agli Stati Uniti. Alle 11:00 sarà la volta dell’indice dei prezzi alla produzione in Europa a marzo. Alle 14:15 arriverà la stima sul numero di occupati ad aprile negli Usa. Alle 16:00 toccherà all’indice ISM non manifatturiero americano, mentre alle 16:30 alla variazione settimanale delle scorte di petrolio sempre negli Usa. In giornata è prevista l’emissione di Bund a cinque anni.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -1,81%, Ferrari a -8,02% (4 maggio 2021)

Da Wall Street si attende la trimestrale di General Motors, mentre a Piazza Affari quelle di Cnh Industrial, Intesa Sanpaolo, Italgas, Stellantis, Cementir, Creval ed Elica. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,81% a 23.977 punti. Sul listino principale chiusura in verde solamente per Campari (+2,6%), Saipem (+1,7%) e Tenaris (+0,8%). Invariata invece Eni. Ferrari ha fatto peggio di tutti con un -8%. Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Cnh Industrial (-3%) e Nexi (-4,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 109 punti base.

