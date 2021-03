BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari la trimestrale di Pirelli (31 marzo 2021)

A PIAZZA AFFARI LA TRIMESTRALE DI PIRELLI

Nell’ultima giornata del mese di marzo non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo il Pil e il saldo delle partite correnti della Gran Bretagna relativi all’ultimo trimestre del 2020. Alle 8:45 sarà la volta dell’inflazione francese di marzo, dell’indice dei prezzi alla produzione e dei consumi delle famiglie d’Oltralpe relativi a febbraio. Alle 9:55 toccherà alla disoccupazione tedesca di marzo. Alle 11:00 l’Istat diffonderà il dato sull’inflazione di marzo. Alla stessa ora si avrà il dato sull’indice dei prezzi di marzo aggregato a livello europeo. Alle 14:15 arriverà la stima dei nuovi occupati a marzo negli Stati Uniti. Alle 15:45 sarà la volta dell’Indice PMI di Chicago di marzo e alle 16:30 della variazione delle scorte settimanali di petrolio. In giornata è in programma l’emissione di Bunda 15 anni. A Wall Street è attesa la trimestrale di Wallgreen Boots Alliance. A Piazza Affari, invece, tra le altre, quelle trimestrali di Pirelli, Anima, Gismondi 1754, Italia Indipendent, Lucisano Media Group, Nvp, Prismi, Titanmet, Società Editoriale Il Fatto e Visibilia Editore.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,88% a 24.636 punti. Sul listino principale si è messa in luce Cnh Industrial con un +4,3%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Azimut (+1,9%), Banco Bpm (+2,2%), Intesa Sanpaolo (+1,6%), Leonardo (+3,1%), Moncler (+2,9%), Pirelli (+3,3%), Stellantis (+3%), Unicredit (+2%) e Unipol (+3%). Hera ha fatto peggio di tutti con un -1,4%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Enel (-0,9%), Italgas (-0,7%), Snam (-0,5%) e Terna (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 96 punti base.

