BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari le trimestrali Moncler e Stm (22 ottobre 2020)

A PIAZZA AFFARI LE TRIMESTRALI MONCLER E STM

Non mancano dati macroeconomici interessanti in diffusione nella giornata di oggi. Si comincia alle 8:00 con l’indice di fiducia dei consumatori tedeschi. Alle 8:45 sarà la volta dell’indice di fiducia delle imprese manifatturiere francesi relativo a ottobre. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. Alle 16:00 toccherà all’Indice anticipatore e al numero di case esistenti vendute relativi a settembre negli Stati Uniti. Alla stessa ora conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori europei di ottobre. Da Wall Street si attendono le trimestrali di AT&T e The Coca Cola Company. Da Piazza Affari, invece, quelle di Moncler e Stm.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,03% a 19.085 punti. Sul listino principale chiusura in verde solamente per Buzzi (+0,9%), Diasorin (+2%) e Unipol (+1,2%). Bper ha fatto peggio di tutti con un -6,4%. Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Atlantia (-3,2%), Campari (-3%), Eni (-3,4%), Exor (-3%), Fineco (-3,7%), Leonardo (-4,8%), Pirelli (-4,1%), Saipem (-5,3%), Snam (-3%) e Unicredit (-3,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 136 punti base.



