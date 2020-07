BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari stacca il dividendo Enel (20 luglio 2020)

A PIAZZA AFFARI STACCA IL DIVIDENDO ENEL

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 sapremo l’indice dei prezzi alla produzione in Germania nel mese di giugno. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato con scadenza fino a un anno. In mattinata è attesa la trimestrale di Philips. A Piazza Affari c’è lo stacco di dividendo di Enel.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,31% a 20.419 punti. Sul listino principale si sono messe in luce Stm (+2,4%) ed Enel (+2,1%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Hera (+1,3%), Interpump (+1,8%), Italgas (+1,5%), Recordati (+1,5%) e Snam (+1,8%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -2,2%. Male anche Campari (-1,1%), Cnh Industrial (-1,9%), Exor (-1,9%) e Tenaris (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 163 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA