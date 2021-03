BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari stacca il dividendo Stellantis (15 marzo 2021)

A PIAZZA AFFARI STACCA IL DIVIDENDO STELLANTIS

La nuova settimana comincia sostanzialmente senza dati macroeconomici rilevanti in agenda. Da segnalare alle 10:30 l’aggiornamento sul livello del debito pubblico da parte della Banca d’Italia e alle 14:30 la diffusione dell’Empire State Index relativo al mese di marzo. In giornata è in programma l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a un anno. A Piazza Affari, tra le altre, si attendono le trimestrali di Astaldi, Eurotech, Fiera Milano, Gabetti, Geox, Landi Renzi, Monrif, Reply, Nova Re, Aeroporto di Bologna, La Doria e Tecma. Previsto anche lo stacco del dividendo di Stellantis, consistente anche in azioni di Faurecia.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,03% a 24.113 punti. Sul listino principale si è messa in luce Telecom Italia con un +3,3%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Atlantia (+0,9%), Bper (+0,6%), Buzzi (+0,5%), Eni (+1,1%), Exor (+1,1%), Generali (+0,8%), Intesa Sanpaolo (+0,6%), Poste Italiane (+0,9%), Stellantis (+1,4%), Unicredit (+1,3%) e Unipol (+0,7%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -3,3%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-3%), Azimut (-1,7%), Cnh Industrial (-1,4%), Ferrari (-1,2%), Fineco (-1,4%), Interpump (-1,5%), Inwit (-3%), Recordati (-1,3%) e Stm (-2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 93 punti base.

