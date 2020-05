BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari stacco di dividendi (18 maggio 2020)

Pubblicità

A PIAZZA AFFARI STACCO DI DIVIDENDI

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Da segnalare alle 16:00 l’indice del mercato immobiliare elaborato dalla Nahb e relativo al mese di maggio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza a sette anni. Prenderà inoltre il via il collocamento del Btp Italia studiato appositamente per questo periodo di crisi da Covid-19. A Piazza Affari è giornata di stacco di divendi per A2A, Azimut, Buzzi, Eni, Generali, Italgas, Prysmian, Recordati, Saipem, Anima, Erg, Inwit, Salini e UnipolSai. Attese anche le trimestrali di Telecom Italia ed Exprivia. In programma poi le assemblee degli azionisti di Terna e Mps.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,09% a 16.852 punti. Sul listino principale si è messa in luce Diasorin con un +4,1%. Bene anche Amplifon (+1,9%), Atlantia (+1%), Banca Generali (+2%), Exor (+3,1%), Ferrari (+1,9%), Fineco (+1,4%), Generali (+1,2%), Italgas (+2,4%) e Nexi (+2,6%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -2,9%. Superiori al punto percentuali anche i ribassi di Banca Mediolanum (-2,3%), Enel (-2,1%), Ferragamo (-1,2%), Leonardo (-2,2%), Poste Italiane (-1,7%), Terna (-1,9%), Unicredit (-1,1%) e Unipol (-1,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 242 punti base.



