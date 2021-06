BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari stacco di dividendi (21 giugno 2021)

A PIAZZA AFFARI STACCO DI DIVIDENDI

La settimana inizia sostanzialmente senza dati macroeconomici rilevanti in agenda. In giornata è attesa l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 11 mesi. A Piazza Affari staccano il dividendo Exor, Pirelli, Poste Italiane, Snam, Stm, Telecom Italia, Terna, Acea, Acsm-Agam, Carel Industries, doValue, Gvs, Iren e Unieuro. È poi attesa la trimestrale di Algowatt. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,93% a 25.218 punti. Sul listino principale hanno chiuso in rialzo solamente A2A (+0,1%) e Diasorin (+1%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -4,5%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Bper (-2,3%), Buzzi (-2%), Cnh Industrial (-3%), Eni (-3%),Generali (-2%), Intesa Sanpaolo (-3%), Leonardo (-2,5%), Nexi (-2,1%), Pirelli (-2,5%), Poste Italiane (-2,5%), Stellantis (-2,9%), Unicredit (-4,3%) e Unipol (-2,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 110 punti base.

