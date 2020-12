BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari Stm stacca il dividendo (14 dicembre 2020)

A PIAZZA AFFARI STM STACCA IL DIVIDENDO

La settimana comincia sostanzialmente senza dati macroeconomici rilevanti in agenda, eccezion fatta per quello relativo alla produzione industriale europea di ottobre che verrà diffuso alle 11:00. A Piazza Affari staccano i dividendi Digital Bros, Gibus, Pattern e Stm. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,97% a 21.702 punti. Sul listino principale si è messa in luce Moncler con un +2,4%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,7%), Atlantia (+1,5%), Diasorin (+0,5%), Inwit (+1,3%) e Nexi (+1,3%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -3,9%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Banco Bpm (-2,1%), Bper (-3,3%), Enel (-2%), Fineco (-2%), Leonardo (-3,5%), Mediobanca (-2,3%) e Unipol (-2,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 118 punti base.

