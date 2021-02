BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari trimestrali di Mps e Banco Bpm (9 febbraio 2021)

A PIAZZA AFFARI GIORNATA DI TRIMESTRALI

Sono pochi i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo il saldo della bilancia commerciale tedesca relativo al mese di dicembre, mentre alle 10:00 sarà la volta della produzione industriale italiana di dicembre. In giornata è in programma l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a un anno. Da Parigi è attesa la trimestrale di Total, mentre a Piazza Affari quelle di Banco Bpm, Buzzi, Fineco, Mediobanca e Mps.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,48% a 23.425 punti. Sul listino principale si è messo in luce Bper con un +7,4%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Azimut (+3,2%), Banca Mediolanum (+3,7%), Banco Bpm (+6,2%), Buzzi (+4,5%), Mediobanca (+3,2%), Saipem (+3%) e Unipol (+6,3%). Diasorin e Inwit hanno fatto peggio di tutti con un -0,8%. Chiusura in rosso anche per Amplifon (-0,3%) e Campari (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito vicino a quota 94 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA