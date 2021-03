BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende nuove trimestrali (30 marzo 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE NUOVE TRIMESTRALI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi all’importazione in Germania a febbraio. Alle 8:45 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori francesi a marzo. Alle 9:00 dalla Spagna arriveranno le vendite al dettaglio di febbraio e l’inflazione di marzo. Alle 10:00 l’Istat diffonderà l’indice dei prezzi alla produzione di febbraio. Alle 11:00 conosceremo gli indici di fiducia di imprese e consumatori aggregati a livello europeo. Alle 14:00 sarà la volta dell’inflazione tedesca di marzo. Alle 15:00 dagli Usa arriveranno gli indici S&P Case-Shiller e FHFA di gennaio relativi al settore immobiliare, mentre alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori americani di marzo. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino a dieci anni e di CCTeu a cinque anni. A Piazza Affari, tra le altre, si attendono le trimestrali di Alfio Bardolla, Banca Popolare di Sondrio, Caleffi, Clabo, Dovalue, Farmaè, Officina Stellare, Rosss, Saras, Softlab e Seri Industrial. Prende il via inoltre l’Opa di Credit Agricole su Creval.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,12%, Poste Italiane a +2,18% (29 marzo 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,12% a 24.421 punti. Sul listino principale si è messa in luce Poste Italiane con un +2,2%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Eni (+1,1%), Inwit (+1,1%), Italgas (+1,4%), Pirelli (+1%), Recordati (+1%) e Telecom Italia (+1,6%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -1,8%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Bper (-1%), Diasorin (-1,2%), Exor (-1%), Fineco (-0,8%), Interpump (-1,2%), Intesa Sanpaolo (-0,5%), Stm (-1,1%) e Unicredit (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto a 96 punti base.

