BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari a caccia dei 23.000 punti (4 dicembre 2019)

PIAZZA AFFARI A CACCIA DEI 23.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:45 ci sarà la lettura finale dell’indice PMI dei servizi relativo al mese di novembre per quel che riguarda l’Italia. Lo stesso dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00) e alla Gran Bretagna (ore 10:30). Alle 10:00 l’Istat diffonderà le prospettiva per l’economia italiana relative al 2019 e al 2020. Alle 14:15 avremo la stima sui nuovi occupati negli Stati Uniti nel mese di novembre. Alle 16:00 sarà la volta dell’indice ISM manifatturiero, lettura finale di novembre, mentre alle 16:30 toccherà all’andamento delle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bund con scadenza a dieci anni. In programma anche la riunione dell’Eurogruppo, dove probabilmente si parlerà anche del Mes.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo in rialzo dello 0,03% a 22.736 punti. Sul listino principale bene Diasorin (+2,8%), Ferrari (+2%) e Amplifon (+2,7%), Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Enel (+1,1%), Italgas (+1,6%), Poste Italiane (+1,1%) e Recordati (+1,5%). Azimut ha fatto peggio di tutti con un -2,5%. Male anche Banco Bpm (-1%), Buzzi (-1,4%), Intesa Sanpaolo (-1,1%), Ubi Banca (-1,3%) e UnipolSai (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 173 punti base.

