BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari alle prese con nuove trimestrali (12 maggio 2020)

PIAZZA AFFARI ALLE PRESE CON NUOVE TRIMESTRALI

Oggi non sono previsti particolari dati macroeconomici rilevanti in diffusione, eccezion fatta per l’inflazione negli Stati Uniti relativa ad aprile, che verrà comunicato alle 14:30. In giornata è prevista l’emissione di Bot con scadenze fino all’anno, di titoli di stato tedeschi con durata fino al 2027 e spagnoli con scadenza fino a 9 mesi. Dalla Germania è attesa la trimestrale di Allianz, mentre a Piazza Affari arriveranno, tra le altre, quelle di A2A, Ferragamo, Nexi, Poste Italiane, Prysmian, Banca Popolare di Sondrio, Cerved, De Longhi, Mediaset, Salini Impregilo, Banca Ifis, Dea Capital, Fiera Milano, Ima, Esprinet e Italmobiliare. In programma anche l’assemblea degli azionisti di Italgas.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in ribasso dello 0,33% a 17.381 punti. Sul listino principale si è messa in luce Recordati con un +6,3%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+2,5%), Azimut (+1,1%), Banco Bpm (+1%), Diasorin (+4%), Fineco (+3,2%), Hera (+2,6%), Mediobanca (+3,3%) e Poste Italiane (+2,6%). Leonardo ha fatto peggio di tutti con un -3,1%. Male anche Bper (-1,1%), Enel (-1,9%), Exor (-2%), Fca (-1,8%), Ferragamo (-1,5%), Moncler (-1,5%), Pirelli (-1,7%), Stm (-2,2%), Tenaris (-1,8%), Terna (-2%), Ubi Banca (-1,2%) e Unipol (-2,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 243 punti base.



