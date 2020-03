BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari alle prese con pochi dati (20 marzo 2020)

PIAZZA AFFARI ALLE PRESE CON POCHI DATI

Scarseggiano i dati macroeconomici rilevanti in diffusione in quest’ultima giornata della settimana. Alle 8:00 sapremo l’indice dei prezzi alla produzione in Germania a febbraio. Alle 15:00 sarà la volta del dato sulle vendite di case esistenti a febbraio negli Stati Uniti. A mercati chiusi dovrebbe arrivare l’aggiornamento del rating sul debito sovrano della Spagna da parte di Moody’s e Standard & Poor’s, oltre che di quello di Dbrs relativo al Portogallo. A Piazza Affari si attendono, tra gli altri, i bilanci 2019 di Monrif, doValue, Costamp e Culti Milano.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,29% a quota 15.466 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unipol con un +17,7%. Bene anche Poste Italiane (+8,5%), Ferragamo (+11,8%), Stm (+8,1%), Campari (+10%) e Diasorin (+7,1%). Superiori a quattro punti percentuali anche i rialzi di Eni (+4%), Pirelli (+5,3%), Snam (+5%), Telecom Italia (+5%), Tenaris (+5,4%), Terna (+4,8%) e Unicredit (+5,3%). Fca ha fatto peggio di tutti con un -5,1%. Male anche Buzzi (-1,9%), Enel (-1%), Exor (-1,6%), Hera (-2,2%), Moncler (-1,7%) e Nexi (-2,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 200 punti base.



