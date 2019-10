BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari ancora lontana dai 22.500 punti (18 ottobre 2019)

PIAZZA AFFARI LONTANA DAI 22.500 PUNTI

Sono pochi i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 10:00 l’Istat comunicherà l’andamento della produzione nelle costruzioni ad agosto. Sempre in mattinata arriverà il bollettino economico trimestrale della Banca d’Italia. Alle 16:00 verrà diffuso l’indice anticipatore sull’economia americana. A Wall Street si attendono le trimestrali di American Express e Coca Cola Company. A Piazza Affari, invece, quelle di Chl e Olidata. Oggi inoltre vanno in scadenza i contratti di opzione su azioni e indici con termine ottobre. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,23% a 22.375 punti. Sul listino principale bene Leonardo (+2,1%), Amplifon (+1,2%), Atlantia (+1,2%), Azimut (+1,1%), Mediobanca (+1,4%), Poste Italiane (+1,1%), Snam (+1,1%), Terna (+1,3%). Pirelli ha fatto peggio di tutti con un -2,5%. Male anche Campari (-1%), Cnh Industrial (-1,1%), Ferrari (-1,7%), Nexi (-1,5%), Stm (-2%) e Tenaris (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 140 punti base.

