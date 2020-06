BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari aperta nonostante la festa (2 giugno 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI APERTA NONOSTANTE LA FESTA

Nonostante la giornata di festa, la Borsa italiana oggi sarà aperta. Non sono in agenda però molti dati macroeconomici rilevanti. Alle 9:00 si saprà il tasso di disoccupazione in Spagna a maggio. Alle 10:30 toccherà all’andamento del credito al consumo in Gran Bretagna ad aprile. In giornata è in programma l’assemblea degli azionisti di Tenaris.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,79% a 18.523 punti. Sul listino principale si è messa in luce Mediobanca con un +8,1%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Atlantia (+3,8%), Banco Bpm (+6,5%), Cnh Industrial (+6,5%), Fca (+3,5%), Generali (+3,2%), Leonardo (+5,6%), Saipem (+3,1%), Tenaris (+4,6%) e Unicredit (+3,1%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -3,7%. Male anche Amplifon (-1,3%), Banca Mediolanum (-1%), Campari (-1,4%) e Prysmian (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 187 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA