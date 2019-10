BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari aspetta nuove trimestrali (23 ottobre 2019)

PIAZZA AFFARI ASPETTA NUOVE TRIMESTRALI

Pochi anche oggi i dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 11:00 verrà diffuso l’indice di fiducia dei consumatori a livello europeo relativo al mese di ottobre. Alle 16:30 sarà la volta invece del dato sulle scorte settimanali di petrolio negli Stati Uniti. In mattinata si chiuderà il collocamento del Btp Italia con scadenza a otto anni: oggi solo gli investitori istituzionali potranno aderire. In giornata ci sarà anche l’emissione di Bund a dieci anni. A Piazza Affari sono attesi i dati trimestrali di Saipem e Technogym. In ambito europeo verranno diffusi anche quelli di Psa e Akzo Nobel. Dagli Stati Uniti si attendono invece, tra gli altri, i risultati di Boeing, Caterpillar e Whirlpool.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,04% a 22.487 punti. Sul listino principale bene Azimut (+1,6%), Recordati (+1,7%), Italgas (+1,4%), Bper (+1,1%), Intesa Sanpaolo (+1%), Pirelli (+1,1%) e Poste Italiane (+1,2%). Campari ha fatto peggio di tutti con un -1,9%. Male anche Buzzi (-1%), Exor (-1,1%), Fineco (-1,4%), Leonardo (-1%) e Stm (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 140 punti base.

