BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende Christine Lagarde (12 dicembre 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE CHRISTINE LAGARDE

Dopo la riunione del Fomc della Federal Reserve di ieri, oggi è il turno di quella del board della Bce, la prima cui seguirà una conferenza stampa di Christine Lagarde. Certamente le sue parole verranno analizzate con attenzione dagli investitori. Non mancano in ogni caso dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 si saprà l’inflazione tedesca del mese di novembre, mentre alle 8:45 lo stesso dato arriverà con riferimento alla Francia. Alle 11:00 si avrà il quadro della produzione industriale europea di ottobre. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e l’indice dei prezzi alla produzione di novembre. Da ricordare che oggi si apre il Consiglio europeo, il primo sotto la guida di Charles Michel, nel quale si parlerà di clima, bilancio Ue e Brexit. Su quest’ultimo fronte c’è da tener presente che proprio oggi si tengono le elezioni politiche in Gran Bretagna.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,14% a 23.155 punti. Sul listino principale bene Nexi (+3,8%) e Buzzi (+2,3%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Atlantia (+1,5%), Enel (+1,1%), Italgas (+1,2%), Pirelli (+1,5%), Stm (+1,4%) e Terna (+1%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -1,9%. Male anche Exor (-1%), Fca (-1,5%), Fineco (-1,1%), Juventus (-1,3%), Poste Italiane (-1,1%), Prysmian (-1,5%) e Saipem (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso verso i 163 punti base.

