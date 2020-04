BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati da Europa e Usa (9 aprile 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DA EUROPA E USA

Non mancano i dati macroeconomici rilevanti in diffusione in questa giornata. Alle 8:00 sapremo il saldo della bilancia commerciale tedesca a febbraio. Alle 10:0 toccherà alla produzione industriale italiana a febbraio, mentre alle 10:30 ci sarà lo stesso dato con riferimento alla Gran Bretagna. Alle 14:30 sarà la volta delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, insieme all’indice dei prezzi alla produzione di marzo. Alle 16:00 sarà poi la volta dell’indice di fiducia delle famiglie elaborato dall’Università del Michigan riferito ad aprile. Da non dimenticare la nuova riunione dell’Eurogruppo, che inizierà nel tardo pomeriggio. In giornata è in programma l’emissione di Btp con scadenza fino al 2044. A Piazza Affari si attende il bilancio 2019 di Banco Popolare di Sondrio. Attesa anche per l’assemblea degli azionisti di Unicredit.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un calo dello 0,18% a 17.380 punti. Sul listino principale si è messa in luca Banca Generali con un +8,5%. Bene anche Azimut (+7,2%) e Pirelli (+5,2%). Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Banca Mediolanum (+4,5%), Cnh Industrial (+3,9%), Diasorin (+3,6%), Ferrari (3,6%), Stm (+2,9%) e Prysmian (+1,5%). Bper ha fatto peggio di tutti con un -4,9%. Male anche Hera (-3,6%), Snam (-3%), Unipol (-2,5%), Banco Bpm (-2,5%), Italgas (-2,4%), Tenaris (-2,3%), Saipem (-2,2%), Nexi (-2,1%), Exor (-2%), Telecom Italia (-1,9%), Amplifon (-1,9%), Ubi Banca (-1,8%), Recordati (-1,7%), A2A (-1,7%), Enel (-1,4%), Eni (-1,4%), Intesa Sanpaolo (-1,3%) e Moncler (-1,1%). Lo spread ha chiuso sopra i 200 punti base.



