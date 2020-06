BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati da Ue e Usa (9 giugno 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DA UE E USA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 sapremo il saldo della bilancia commerciale tedesca di aprile. Stesso dato, riferito alla Francia, sarà comunicato alle 8:45. Alle 11:00 sapremo i dati aggregati a livello europei di Pil e occupazione nel primo trimestre dell’anno. Alle 16:00 si sapranno le vendite all’ingrosso negli Stati Uniti ad aprile. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza a sette anni e spagnoli con durata fino a un anno. In programma anche l’assemblea degli azionisti di Fincantieri. Da Wall Street attesa la trimestrale di Tiffany.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,22% a 20.231 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Bper con un +4,8%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+2,1%), Azimut (+2,4%), Banca Mediolanum (+2,3%), Banco Bpm (+1,4%), Cnh Industrial (+1%), Eni (+1,7%), Fca (+1%), Intesa Sanpaolo (+1,7%), Mediobanca (+3,1%), Poste Italiane (+2,1%), Saipem (+1,9%), Telecom Italia (+2,7%), Tenaris (+1,5%), Ubi Banca (+1,5%) e Unicredit (+3,9%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -4,7%. Male anche Amplifon (-1,8%), Atlantia (-2,4%), Buzzi (-1,3%), Diasorin (-3,9%), Exor (-2,1%), Ferragamo (-2,7%), Ferrari (-1,5%), Moncler (-2,7%), Nexi (-3,9%) e Pirelli (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 175 punti base.



