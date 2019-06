BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (13 giugno 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI USA

Non sono molti i dati macroeconomici in agenda oggi. Alle 8:00 conosceremo l’inflazione in Germania nel mese di maggio, mentre alle 11:00 sarà la volta della produzione industriale a livello europeo nel mese di aprile. Alle 14:30, dagli Usa, arriverà il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, insieme ai prezzi all’importazione di maggio. In giornata sono in programma anche aste di Btp. Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,71% a 20.463 punti. Sul listino principale hanno fatto bene Azimut (+1,7%) e Terna (+1%). In negativo si è messa invece in evidenza Tenaris con un -4,4%. Male anche Saipem (-3,6%), Buzzi (-2,5%), Banco Bpm (-2,2%), Unicredit (-2,1%) e Ubi Banca (-2%). Superiore al punto percentuale anche il calodi Bper (-1,1%), Eni (-1,6%), Fca (-1,6%), Fineco (-1,9%), Intesa Sanpaolo (-1%), Moncler (-1,2%), Prysmian (-1,8%), Stm (-1,8%) e Telecom Italia (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 266 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA