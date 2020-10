BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (15 ottobre 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:45 sapremo l’inflazione francese nel mese di settembre. Alle 10:00 toccherà al fatturato e agli ordini dell’industria italiana nel mese di agosto. Alle 10:30 la Banca d’Italia fornirà un aggiornamento sull’andamento del debito pubblico. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’aggiornamento sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, insieme all’Indice Empire Manifacturing e a quello elaborato dalla Fed di Filadelfia relativi al mese di ottobre, oltre che l’indice dei prezzi all’importazione di settembre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza a sei anni e francesi con scadenza fino a sette anni. Da Wall Street si attende la trimestrale di Morgan Stanley, mentre a Piazza Affari quelle di Covivio e Gismondi 1754.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,25% a 19.607 punti. Sul listino principale si è messa in luce Atlantia con un +9,2%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+2,4%), Banca Generali (+1%), Diasorin (+2%), Fca (+1,1%), Poste Italiane (+2,1%), Saipem (+1,6%) e Tenaris (+2,7%). Nexi ha fatto peggio di tutti con un -2,1%. Male anche Campari (-0,7%), Interpump (-1,6%), Intesa Sanpaolo (-1%) e Stm (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 122 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA