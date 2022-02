BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (16 febbraio 2022)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 27.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella data di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’inflazione di gennaio in Gran Bretagna. Alle 11:00 toccherà alla produzione industriale europea di dicembre. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le vendite al dettaglio e l’indice dei prezzi all’importazione di gennaio. Alle 15:15 sarà la volta della produzione industriale Usa di gennaio, mentre alle 16.00 delle scorte industriali di dicembre e dell’Indice NAHB di febbraio. Alle 16:30 toccherà alla variazione settimanale delle scorte di petrolio. Alle 20:00 verranno resi noti i verbali dell’ultima riunione del Fomc della Fed. In giornata è prevista l’emissione di Bund decennali. Da Wall Street si attende la trimestrale di Shopify, mentre a Piazza Affari quelle di Tenaris ed Edison.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +2,09%, Bper a +9,15% (15 febbraio 2022)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,09% a 26.967 punti. Sul listino principale si è messa in luce Bper con un +9,1%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+4,1%), Buzzi (+3%), Fineco (+3,9%), Intesa Sanpaolo (+3,1%), Leonardo (+4,9%) e Stellantis (+4,1%). Hanno terminato la seduta in rosso solamente Eni (-1,1%) e Unipol (-0,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 167 punti base.

BORSE & MERCATI/ Crisi ucraina e inflazione fanno male più all'Ue che agli Usa

