BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (17 luglio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI USA

Non mancano dati macroeconomici nella giornata odierna, a partire da quelli su fatturato e ordini dell’industria italiana nel mese di maggio, in diffusione alle 10:00. Mezzora dopo toccherà all’inflazione in Gran Bretagna nel mese di giugno. Stesso dato a livello europeo sarà diffuso alle 11:00. Alle 14:30 conosceremo il numero di licenze edilizie e di nuovi cantieri residenziali negli Usa nel mese di giugno. Alle 16:30, infine, sarà la volta del dato sulle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bund a trent’anni. A Wall Street continua la stagione delle trimestrali con, tra le altre, quelle di Bank of America.

A Piazza Affari, sull’AIM, farà il suo debutto Pattern. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,12% a 22.204 punti. Sul listino principale bene Recordati (+2,2%), Saipem (+2,1%), Banco Bpm (+2,6%) e Unicredit (+2,6%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Bper (+1,4%), Ferrari (+1,3%), Mediobanca (+1,1%), Moncler (+1,3%), Prysmian (+1,6%) e Ubi Banca (+1,3%). Fca ha fatto peggio di tutti con un -3,1%. Male anche Atlantia (-2,3%), Pirelli (-2,5%), Italgas (-1,1%) e Diasorin (-1,2%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA