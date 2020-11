BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (17 novembre 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata di oggi. Alle 10:00 l’Istat renderà noto il saldo della bilancia commerciale di settembre. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulle vendite al dettaglio di ottobre insieme all’indice dei prezzi all’importazione, mentre alle 15:15 toccherà alla produzione industriale nello stesso mese. Alle 16:00 sarà la volta dell’Indice Nahb relativo al mercato immobiliare di novembre insieme alle scorte e alle vendite dell’industria a settembre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza a un anno e spagnoli con durata fino a nove mesi. Inizia inoltre la quotazione del Btp Futura con scadenza 2028. Da Wall Street si attende la trimestrale di Home Depot, mentre a Piazza Affari quella di Caleffi.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,98% a 21.317 punti. Sul listino principale si sono messe in luce Leonardo e Tenaris, rispettivamente con un +7,8% e un +7,7%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+3%), Azimut (+3,8%), Banca Mediolanum (+4,7%), Bper (+6,5%), Cnh Industrial (+3,3%), Eni (+4%), Exor (+3,4%), Fca (+3,8%), Fca (+3,1%), Hera (+3,3%), Interpump (+5,1%), Moncler (+3,2%), Recordati (+3%), Saipem (+4,7%). Chiusura in rosso solamente per Diasorin (-0,3%) e Terna (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 115 punti base.



