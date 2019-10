BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (17 ottobre 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti nella giornata di oggi, in cui prenderà il via il Consiglio europeo chiamato a occuparsi della Brexit. Alle 10:00 l’Istat comunicherà il saldo della bilancia commerciale del mese di agosto. Alle 10:30 sarà la volta delle vendite al dettaglio in Gran Bretagna nel mese di settembre. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sui nuovi cantieri e le licenze edilizie nel mese di settembre, insieme all’inflazione, sempre di settembre, all’Indice Fed di Filadelfia del mese di ottobre e al numero di richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. Alle 15:15 verrà comunicato invece l’andamento della produzione industriale, negli Usa, a settembre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a dieci anni. Da Wall Street si attendono le trimestrali di Honeywell, Philip Morris e Morgan Stanley.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,28% a 22.428 punti. Sul listino principale bene Banco Bpm (+3,1%), Nexi (+2,6%), Ubi Banca (+2,7%), Ferrari (+2%) e Fineco (+2%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Bper (+1,5%), Fca (+1%), Intesa Sanpaolo (+1,3%), Mediobanca (+1,1%), Pirelli (+1,3%), Unicredit (+1,8%) e UnipolSai (+1,1%). Recordati ha fatto peggio di tutti con un -1,9%. Male anche Ferragamo (-1,8%), Leonardo (-1,3%), Moncler (-1,3%) e Poste Italiane (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 141 punti base.

