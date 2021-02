BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (18 febbraio 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

I dati macroeconomici rilevanti in diffusione oggi provengono in prevalenza dagli Stati Uniti, eccezion fatta per la fiducia dei consumatori europei a febbraio che verrà resa nota alle 16:00. Alle 14:30 dagli Stati Uniti arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione insieme ai permessi edilizi rilasciati a gennaio, agli indici dei prezzi all’importazione ed esportazione sempre di gennaio e all’indice elaborato dalla Fed di Filadelfia di febbraio relativo al settore manifatturiero. Alle 16:30 toccherà alla variazione settimanale delle scorte di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino al 2040 e francesi con durata fino al 2029. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Wal-Mart, mentre dall’Europa quelle di Credit Suisse e Daimler. A Piazza Affari arriveranno invece le trimestrali di Campari, Eni e Moncler.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,12% a 23.178 punti. Sul listino principale chiusura in rialzo solamente per Eni (+0,9%) e Mediobanca (+0,6%). Enel, invece, ha terminato la seduta in parità. Saipem ha fatto peggio di tutti con un -4,7%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Amplifon (-3%), Cnh Industrial (-2,1%), Exor (-2,7%), Moncler (-2,3%), Nexi (-4,4%), Pirelli (-2%), Stellantis (-2,1%), Stm (-2,1%), Tenaris (-2,2%), Unicredit (-2%) e Unipol (-2,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto gli 88 punti base.



