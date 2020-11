BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (19 novembre 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 10:00 conosceremo l’indice della produzione nelle costruzioni in Italia relativo al mese di settembre. Stesso dato aggregato a livello europeo sarà comunicato alle 11:00. Alle 14:30 conosceremo il numero di richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, insieme all’indice elaborato dalla Fed di Filadelfia relativo a novembre. Alle 16:00 sapremo il numero di case esistenti vendute negli Usa a ottobre. In giornata è in programma anche l’audizione di Christine Lagarde al Parlamento europeo. Previste anche emissioni di titoli di stato francesi e spagnoli con scadenza fino al 2027. A Piazza Affari attese la trimestrale di Brunello Cucinelli e la presentazione del piano industriale di Terna.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,87% a 21.622 punti. Sul listino principale si è messa in luce Bper con un +6,1%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Azimut (+2,7%), Cnh Industrial (+3,5%), Fineco (+2,3%), Nexi (+3,1%), Telecom Italia (+2,84%) e Unipol (+2%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -2,1%. Male anche Banca Mediolanum (-1%), Campari (-0,8%), Moncler (-0,7%) e Recordati (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 116 punti base.



