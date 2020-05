BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (21 maggio 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 10:30 sapremo l’Indice Pmi manifatturiero e dei servizi in Gran Bretagna a marzo. Alle 14:30 arriverà l’aggiornamento sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, insieme all’indice della Fed di Filadelfia relativo a maggio. Alle 15:45 sarà la volta dell’indice Pmi manifatturiero e dei servizi di maggio negli Usa, mentre alle 16:00 sapremo il numero di case esistenti vendute ad aprile. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino al 2026, mentre partirà il collocamento dell’ultimo Btp Italia per gli investitori istituzionali. A Piazza Affari si attendono le trimestrali di Generali e Autogrill. In programma anche le assemblee degli azionisti di Enav, Brunello Cucinelli e della stessa Autogrill.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,05% a 17.213 punti. Sul listino principale si è messa in luce Diasorin con un +5,6%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+5%), Azimut (+2,9%), Campari (+2,5%), Enel (+3,6%), Hera (+2,1%), Pirelli (+2,2%), Prysmian (+2,9%), Tenaris (+3,2%), e Terna (+2,3%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -7,9%. Male anche Bper (-1,7%), Fca (-1,6%) e Ferragamo (-4,7%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 212 punti base.



