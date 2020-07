BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (22 luglio 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Anche oggi non sono in calendario dati macroeconomici particolarmente rilevanti, eccezion fatta per quelli provenienti dagli Usa: alle 15:00 l’indice dei prezzi delle case di maggio, alle 16:00 il numero di case esistenti vendute a giugno e alle 16:30 l’andamento delle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza nel 2048.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,49% a 20.723 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Pirelli con un +3,7%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Banca Generali (+1,3%), Campari (+1,2%), Eni (+1,7%), Ferrari (+1,3%), Generali (+1,4%), Intesa Sanpaolo (+1,6%), Italgas (+1,2%), Moncler (+2,4%), Saipem (+1,9%), Snam (+1,8%), Tenaris (+2,4%) e Unicredit (+1,4%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -2,5%. Male anche Banca Mediolanum (-1,1%), Buzzi (-1,5%), Diasorin (-1,4%), Leonardo (-2,3%), Nexi (-1,2%) e Stm (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 154 punti base.

