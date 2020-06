BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (25 giugno 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori tedeschi. Alle 10:00 sarà la volta del saldo della bilancia commerciale extra Ue dell’Italia nel mese di maggio. Alle 14:30 si avrà la lettura finale del Pil del primo trimestre negli Usa, insieme al saldo della bilancia commerciale di maggio, agli ordinativi di beni durevoli relativi allo stesso mese e al numero di richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. In giornata è prevista l’emissione di Ctz a due anni e di Btp indicizzati con scadenza a sei anni.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo del 3,42% a 19.162 punti. Sul listino principale nessun titolo ha chiuso in rialzo. I ribassi più ampi sono stati quelli di Tenaris (-6,2%), Exor (-6,2%), Cnh Industrial (-5,8%) e Mediobanca (-5,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 170 punti base.

