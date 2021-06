BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (3 giugno 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:45 conosceremo la lettura finale dell’Indice PMI dei servizi di maggio dell’Italia. Analogo dato sarà poi comunicato con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 14:15 dagli Usa arriverà il numero di nuovi occupati a maggio. Alle 14:30 sarà la volta del numero di richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, oltre che del costo unitario del lavoro e della produttività del primo trimestre negli Usa. Alle 16:00 conosceremo la lettura finale dell’Indice ISM non manifatturiero di maggio, mentre un’ora dopo la variazione settimanale delle scorte di petrolio Usa. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con durata fino al 2040 e francesi con scadenza fino al 2072. A Piazza Affari si attendono le trimestrali di Abitare In, Enertronica e Zucchi.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,23% a 25.379 punti. Sul listino principale si è messa in luce Interpump con un +6,3%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Buzzi (+1,8%), Cnh Industrial (+1,1%), Intesa Sanpaolo (+1,1%), Leonardo (+1%), Mediobanca Pirelli (+1%), Saipem (+1%), Stellantis (+1%) e Tenaris (+1,1%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -2,1%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Atlantia (-1,6%), Azimut (-0,6%), Banca Generali (-0,5%), Enel (-1%), Inwit (-0,7%), Recordati (-0,5%) e Unipol (-0,7%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 107 punti base.

