BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (7 aprile 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Sono pochi i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata odierna, perlopiù provenienti dagli Stati Uniti. Alle 14:30 avremo il saldo della bilancia commerciale americana di febbraio, mentre alle 16:30 la variazione settimanale di scorte di petrolio. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,21% a 24.761 punti. Sul listino principale si è messa in luce Inwit con un +2,9%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,1%), Banca Generali (+1,5%), Buzzi (+1,1%), Campari (+1,8%), Cnh Industrial (+1,7%), Diasorin (+2%), Enel (+1,4%), Hera (+1,3%), Leonardo (+1,6%), Moncler (+2,3%) e Stellantis (+1%). Terna ha fatto peggio di tutti con un -3,1%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Atlantia (-1,2%), Eni (-0,9%), Ferrari (-1%) Fineco (-0,8%), Intesa Sanpaolo (-0,6%), Mediobanca (-0,8%), Nexi (-0,6%), Prysmian (-0,5%), Recordati (-1,5%), Saipem (-0,8%), Snam (-0,9%), Telecom Italia (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 101 punti base.

